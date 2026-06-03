Otomobilin arkadan çarptığı motosikletteki Feyza Nur ve babası öldü

BABA DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin, motosiklete arkadan çarptığı kazada ağır yaralanıp, hastaneye kaldırılan baba Kuddusi Uğuz da hayatını kaybetti. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kazada hayatını kaybeden baba Kuddusi Uğur ise kızı Feyza Nur Uğuz'un cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı