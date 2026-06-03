Otomobilin arkadan çarptığı motosikletteki Feyza Nur ve babası öldü
Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan baba Kuddusi Uğuz da hastanede hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
BABA DA YAŞAMINI YİTİRDİ
Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin, motosiklete arkadan çarptığı kazada ağır yaralanıp, hastaneye kaldırılan baba Kuddusi Uğuz da hayatını kaybetti. Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kazada hayatını kaybeden baba Kuddusi Uğur ise kızı Feyza Nur Uğuz'un cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı