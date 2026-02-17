Silifke'de lise öğrencilerine "siber dolandırıcılık" eğitimi verildi

Mersin'in Silifke ilçesinde lise öğrencilerine "siber dolandırıcılık" olaylarına karşı bilgilendirme yapıldı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen seminer, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde yapıldı.

İlçe adliyesinde görevli cumhuriyet savcıları, banka hesapları ve IBAN bilgileri üzerinden yapılan dolandırıcılık türleri ve korunma yolları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Seminerde, gençlerin banka hesaplarını başkalarına kullandırmaları sonucu ortaya çıkabilecek hukuki sorumluluklar anlatıldı.