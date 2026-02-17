Haberler

Silifke'de lise öğrencilerine "siber dolandırıcılık" eğitimi verildi

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen seminerde, lise öğrencilerine siber dolandırıcılık yöntemleri ve korunma yolları hakkında bilgi verildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde lise öğrencilerine "siber dolandırıcılık" olaylarına karşı bilgilendirme yapıldı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen seminer, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezi'nde yapıldı.

İlçe adliyesinde görevli cumhuriyet savcıları, banka hesapları ve IBAN bilgileri üzerinden yapılan dolandırıcılık türleri ve korunma yolları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Seminerde, gençlerin banka hesaplarını başkalarına kullandırmaları sonucu ortaya çıkabilecek hukuki sorumluluklar anlatıldı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

