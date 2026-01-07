Haberler

Silifke ilçesinde okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, lise müdürleriyle bir araya gelerek eğitim öğretim faaliyetlerini değerlendirdi ve üniversiteye hazırlık sürecini masaya yatırdı.

Eroğlu, Taşucu Lütfi Elvan Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, ilçedeki liselerin müdürleriyle bir araya geldi.

Eğitim öğretim faaliyetlerinin değerlendirildiği programda, planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda öğrencilerin üniversiteye hazırlık süreci de görüşüldü.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

