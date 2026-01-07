Silifke ilçesinde okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı yapıldı
Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, lise müdürleriyle bir araya gelerek eğitim öğretim faaliyetlerini değerlendirdi ve üniversiteye hazırlık sürecini masaya yatırdı.
Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, lise müdürleriyle değerlendirme toplantısı yaptı.
Eroğlu, Taşucu Lütfi Elvan Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, ilçedeki liselerin müdürleriyle bir araya geldi.
Eğitim öğretim faaliyetlerinin değerlendirildiği programda, planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda öğrencilerin üniversiteye hazırlık süreci de görüşüldü.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel