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Mersin'deki Yapraklı Koy'da tartıştıkları kişiyi darbeden 3 zanlı tutuklandı

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Mersin'in Silifke ilçesinde bir kişiyi sopa ve cam şişeyle darbettikleri iddia edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mersin'in Silifke ilçesindeki Yapraklı Koy'da tartıştıkları kişiyi darbettikleri öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Atakent Mahallesi'ndeki koyda 16 Haziran'da Hasan S, Gökhan G, Adil Metehan H. ve Oğulcan Ç. ile Murat A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında zanlıların sopa ve cam şişeyle darbettiği Murat A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince hastaneye kaldırılan Murat A. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan S, Gökhan G, Adil Metehan H. ve Oğulcan Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hasan S, Gökhan G. ve Adil Metehan H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Oğulcan Ç. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Başsavcılık, turizm bölgelerinde vatandaşların huzur ve güvenliği ile kamu düzenini bozmaya yönelik hiçbir saldırgan tutuma müsamaha gösterilmeyeceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Sezgin Pancar
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