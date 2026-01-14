Silifke ilçesinde iki mahalleyi bağlayan yol heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Mersin'in Silifke ilçesinde sağanağının ardından meydana gelen heyelan, Yokuşbaşı mevkisinde Akdere ve Gökbelen mahallelerini bağlayan yolu trafiğe kapattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolda temizlik çalışması başlattı.
Yokuşbaşı mevkisinde sağanağın etkisiyle meydana gelen heyelanın ardından Akdere ve Gökbelen mahallelerini bağlayan KKN 10-43 numaralı yol ulaşıma kapatıldı.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yolda temizlik çalışması başlatıldı.
