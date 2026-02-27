Haberler

Silifke'de cumhuriyet savcıları kız öğrencilerle iftarda buluştu

Mersin'in Silifke ilçesinde, cumhuriyet savcıları Silifke Anadolu Lisesi öğrencileriyle iftarda bir araya gelerek dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Mersin'in Silifke ilçesinde görev yapan cumhuriyet savcıları, Silifke Anadolu Lisesi öğrencileriyle iftarda bir araya geldi.

Lisenin kız pansiyonunda düzenlenen programda cumhuriyet savcıları Gülüstan Dermanlı Çolak, Sümeyya Öztürk ve Sena Nur İzgin, öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan savcılar, son dönemde artış gösteren iban kiralama yöntemiyle dolandırıcılık olaylarına karşı öğrencileri uyardı.

Okul müdürü Şevket Üstün, programa katılan cumhuriyet savcılarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Murat Pancar
