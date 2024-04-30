Silifke'de çıkan yangında bir kişi yaralandı
Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı. Yangın, Taşucu Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 3 katlı binanın ikinci katındaki ikamette meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldükten sonra yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Silifke ilçesinde yangın çıkan apartman dairesindeki bir kişi yaralandı.
Taşucu Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki 3 katlı binanın ikinci katındaki ikamette henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını söndüren itfaiye ekipleri, yaralanan Mehmet Dökümlü'yü ambulansa taşıdı.
Emekli astsubay olduğu öğrenilen Dökümlü, Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.