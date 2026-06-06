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Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan kişi yakalandı

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Mersin'in Silifke ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini markette önce tüfekle ateş etmek isteyen, ardından bıçakla ağır yaralayan Ulaş D. gözaltına alındı. Kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını markette bıçakla ağır yaralayan kişi gözaltına alındı.

Taşucu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Ulaş D. (37), markette alışveriş yapan boşanma aşamasındaki eşi Latife D'ye (34) yanında getirdiği tüfekle ateş etmek istedi.

Market çalışanlarının müdahalesiyle tüfeğin kontrolünü kaybeden Ulaş D, eşini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Mersin Üniversitesi Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından tüfeği markette bırakarak kaçan zanlıyı yakaladı.

Emniyette işlemleri devam eden zanlının 9 suçtan kaydının olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Serkan Avci
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