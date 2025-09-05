Haberler

Silifke'de 52. Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali'nde Batırık Yarışması

Silifke'de 52. Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali'nde Batırık Yarışması
Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen 52. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında, yöresel lezzet batırık için bir yarışma düzenlendi. 10 kadın katılımcının yer aldığı yarışmada, en iyi batırık tarifini sunanlar ödüllendirildi. Etkinlikte halk oyunları gösterileri de gerçekleşti.

Silifke Belediyesince Demokrasi Parkı'nda düzenlenen etkinliğe 10 kadın katıldı.

Katılımcılar, bulgurla yapılan yöresel yemek batırığı en iyi şekilde hazırlamak için yarıştı.

Batırıkların lezzet, aroma, kıvam ve servisini inceleyen jürinin değerlendirmesi sonucunda ilk 3'e giren kadınlara para ödülü verildi.

Yarışma öncesi yurt dışından gelen halk oyunları ekipleri de gösteri sundu.

Belediye ekiplerince hazırlanan 500 kişilik batırık, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, katılımcılara teşekkür etti.

İlçede bu yıl 52. kez düzenlenen Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali, çeşitli etkinliklerle devam edecek.

