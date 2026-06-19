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Mersin'de Silifke Belediyesi'ne operasyon: 18 gözaltı

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Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyeye yönelik operasyonda aralarında belediye başkanının da bulunduğu 19 şüpheli hakkında örgüt kurma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan soruşturma başlatıldığını, 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

SİLİFKE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMASI

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Silifke Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet almak ve vermek, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırmak, icbar suretiyle irtikap suçlarına ilişkin 2026/2236 soruşturma numarası üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında, 5271 sayılı CMK'nun 135'inci maddesi uyarınca uygulanan iletişimin dinlenmesi, kayıt altına alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi tedbiri, alınan MASAK raporları ve etkin pişmanlık kapsamında alınan şüpheli ifadesi neticesinde elde edilen deliller dikkate alınarak, olayla ilgili aralarında Silifke Belediye Başkanı ve Silifke Belediye Başkanlığı çalışanlarının bulunduğu 19 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet almak ve vermek, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırmak, icbar suretiyle irtikap suçu iddialara ilişkin soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında alınan mahkeme kararı doğrultusunda, 19 Haziran tarihinde eş zamanlı olarak şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarında 5271 sayılı CMK'nun 116 ve devamı maddeleri ile 127'nci maddesi uyarınca arama ve el koyma tedbiri uygulanmıştır. 18 şüpheli yakalanarak haklarında gözaltı işlemi uygulanmıştır. Şüpheli E.F.K'nin temin edilememesi nedeniyle hakkında 5271 sayılı CMK'nun 98'inci maddesi uyarınca yakalama emri çıkarılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, şüpheliler hakkında adli iş ve işlemler titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Mehmet OKUR/SİLİFKE, (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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