Şili ve Venezuela Liderlerinden Mujica'ya Taziye Mesajları

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, vefat eden eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica için taziye mesajı yayınladı.

Şili Devlet Başkanı Boric, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Mujica'nın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Mujica'nın insanlığa umut verdiğini vurgulayan Boric, "Sevgili Pepe, eğer bize bir miras bıraktıysan o da bir şeyleri daha iyi yapmanın mümkün olduğuna dair sönmeyen bir umut. Senin deyiminle 'adım adım ilerleyerek yoldan çıkmamak'. Kalplerimiz attığı ve dünyada adaletsizlik olduğu sürece mücadeleye devam etmeye değeceğine dair inkar edilemez bir inançtı." ifadelerini kullandı.

Boric, Mujica'nın Latin Amerika için önemine dikkati çekerek, mesajında şunları kaydetti:

"Fiziksel olarak aramızdan ayrılıyorsun ama sonsuza dek bizimle kalacaksın. Şubat ayında çiftliğine diktiğimiz zeytin ağacının yeşereceğine söz veriyorum. Amerika'nın bir başka devi Lucia'ya, çok sevdiğin Uruguay halkına ve seni kendine mal eden tüm dünyaya kocaman bir kucak. Hayatın ve öğretilerin için teşekkür ederim. Seni unutmak mümkün olmayacak." dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Telegram hesabından yayınladığı mesajda, Mujica'nın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Mujica'yı "mütevazı bir adam ve yorulmak bilmeyen bir sosyal savaşçı" olarak tanımlayan Maduro, "Mujica'nın hayatı, mücadeleyle geçti. Tüm zorluklara metanet ve vakarla göğüs gerdi. Onu saygı ve minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Halk arasında "Pepe" lakabıyla tanınan Mujica, Uruguay'ın başkenti Montevideo'da 89 yaşında yaşamını yitirmişti.