Şili'nin İlk Konfüçyüs Enstitüsü 15. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Şili'deki Santo Tomas Üniversitesi'ndeki Konfüçyüs Enstitüsü Salı günü 15. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Enstitü, ülkedeki ilk Konfüçyüs Enstitüsü'dür.

On binlerce öğrenci burada Çin dili ve kültürü eğitimi aldı.

Şili'nin başkenti Santiago'daki Dil Eğitimi ve İşbirliği Merkezi'nin (CLEC) Latin Amerika ve Karayipler Bölge Ofisi'nde bir tören düzenlendi.

CLEC İcra Direktörü Roberto Lafontaine, Konfüçyüs Enstitüsü'nün Santo Tomas Üniversitesi'nin çabaları sayesinde 2007 yılında Şili'de açıldığını söyledi.

Çin'in Şili Büyükelçisi Niu Qingdao, enstitünün son 15 yılda Çin dili öğretimini teşvik etmede ön saflarda yer aldığını ve Latin Amerika'daki en büyük Çin eğitim kurumlarından biri olmasının yanı sıra Çin ile Şili arasındaki eğitim ve kültür alışverişi için bir köprü haline geldiğini söyledi.

Üniversitedeki Konfüçyüs Enstitüsü'nün icra direktörü Lilian Espinoza, enstitüyü kurduklarında sadece 48 öğrenci olduğunu söyledi. Şimdi bir burs programı sayesinde 300'den fazla öğrenci Çin'e seyahat etti.

Şili'de üç Konfüçyüs Enstitüsü bulunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Santiago'dan bildiriyor.(XHTV)