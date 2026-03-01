Şili Devlet Başkanı Boric'ten, ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemelerine tepki

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İran'a yönelik ABD- İsrail saldırıları ile İran'ın misillemelerini "kabul edilemez" bularak her iki tarafa da tepki gösterdi.

Boric, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD- İsrail saldırıları ile İran'ın misillemelerine değindi.

"Barbarlıklar arasında seçim yapmak zorunda değiliz" diyen Boric, şunları kaydetti:"

"ABD'nin İran'a yönelik tek taraflı saldırıları nasıl kabul edilmezse, İran'ın Orta Doğu ülkelerine yönelik saldırıları da aynı şekilde kabul edilemez. Aynı zamanda, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen katliamlar, İran rejiminin kendi halkına uyguladığı baskı ve kadınlara yönelik süregelen ayrımcılık hiçbir şekilde haklı çıkarılamaz."

Boric, taraflardan uluslararası hukuka saygı göstermeleri çağrısında bulunarak, Şili'nin insan haklarına koşulsuz saygı duyduğu gibi uluslararası hukuka da riayet edilmesini savunmaya devam edeceğini ifade etti.

?ABD- İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.