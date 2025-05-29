Şili Hükümeti, İsrail'in Gazze Operasyonlarına Tepki Olarak Askeri Ataşeleri Geri Çağırdı

Şili Hükümeti, İsrail'in Gazze Operasyonlarına Tepki Olarak Askeri Ataşeleri Geri Çağırdı
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Şili hükümeti, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını gerekçe göstererek Tel Aviv Büyükelçiliği'ndeki askeri ataşelerini geri çağırdı. Hükümet, Gazze'de yaşanan insani trajediye dikkat çekerek, İsrail'e saldırılarını durdurması ve insani yardımlara izin vermesi çağrısında bulundu.

Şili hükümeti, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü askeri operasyonları gerekçe göstererek Tel Aviv Büyükelçiliğinde görevli askeri ataşelerini geri çağırdı.

Hükümetin internet sitesinden yapılan açıklamada, Gazze'de "çok ciddi" bir insani trajedinin yaşandığına dikkati çekilerek, söz konusu kararın bu doğrultuda alındığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de "orantısız ve ayrım gözetmeyen" saldırılarına son vermesi ve bölgeye insani yardım girişine süratle izin vermesi gerektiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Alvaro Elizalde, kararın temelinde "insan onuru, yaşam hakkı ve uluslararası hukukun korunması" gibi ilkelerin yattığını vurguladı.

Şili'deki Yahudi toplumu ise kararı eleştirerek, dış politikanın ideolojik yaklaşımlarla şekillendiğini ve ülkenin stratejik çıkarlarının göz ardı edildiğini savundu.

Hükümet, 2024'te İsrail şirketlerini "FIDAE Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na" davet etmeme kararı almıştı.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davasına da müdahil olan Şili, 1 Kasım 2023'te yine Gazze'deki saldırılar nedeniyle Tel Aviv Büyükelçisini istişarelerde bulunmak üzere geri çağırmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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