Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi, Şili Devlet Başkanı'nın Yemin Törenine Katıldı

Güncelleme:
Şili'nin yeni Devlet Başkanı Jose Antonio Kast, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi Ni Hong ile Santiago'da bir araya geldi. Görüşmeler, Kast'ın yemin töreni öncesi gerçekleşti.

SANTİAGO, 13 Mart (Xinhua) -- Şili'de Devlet Başkanı seçilen Jose Antonio Kast, Şili'nin başkenti Santiago'da Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Özel Temsilcisi Ni Hong ile bir araya geldi, 10 Mart 2026.

Ni, Şili hükümetinin daveti üzerine çarşamba günü Valparaiso kentinde düzenlenen Şili Devlet Başkanlığı yemin törenine katıldı.

Aynı zamanda Çin Konut ve Kentsel-Kırsal Kalkınma Bakanı olan Ni, salı günü Santiago'da Kast ve görev süresi sona eren eski Devlet Başkanı Gabriel Boric ile iki ayrı görüşme gerçekleştirmişti. (Fotoğraf: Zhou Jiayi/Xinhua)

