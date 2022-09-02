Şili'de yeni anayasa referandumuna doğru Güncel Haberler Şili, Augusto Pinochet döneminde uygulanan Magna Carta'nın yerini almayı amaçlayan yeni bir anayasa taslağını onaylamak için 4 Eylül'de yapılacak referanduma hazırlanıyor. Şili, Augusto Pinochet döneminde uygulanan Magna Carta'nın yerini almayı amaçlayan yeni bir anayasa taslağını onaylamak için 4 Eylül'de yapılacak referanduma hazırlanıyor. Başkent Santiago'da referandum öncesi yeni taslak için "Kabul ediyorum" mitingi düzenlendi. Güncel Kaynak: AA / Lucas Aguayo Araos Eylül Şili Güncel Haberler

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