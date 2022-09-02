Şili'de yeni anayasa referandumuna doğru
Güncel Haberler
Şili, Augusto Pinochet döneminde uygulanan Magna Carta'nın yerini almayı amaçlayan yeni bir anayasa taslağını onaylamak için 4 Eylül'de yapılacak referanduma hazırlanıyor.
Şili, Augusto Pinochet döneminde uygulanan Magna Carta'nın yerini almayı amaçlayan yeni bir anayasa taslağını onaylamak için 4 Eylül'de yapılacak referanduma hazırlanıyor. Başkent Santiago'da referandum öncesi yeni taslak için "Kabul ediyorum" mitingi düzenlendi.
Kaynak: AA / Lucas Aguayo Araos - Güncel