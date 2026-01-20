Haberler

Albüm: Şili'yi Etkisi Altına Alan Orman Yangınlarında Binlerce Hektarlık Alan Kül Oldu

Albüm: Şili'yi Etkisi Altına Alan Orman Yangınlarında Binlerce Hektarlık Alan Kül Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, orman yangınları nedeniyle Nuble ve Biobio bölgelerinde olağanüstü hal ilan etti. Yangınlar binlerce hektarlık alanı etkiledi ve bazı bölgeler kırmızı alarm seviyesine ulaştı.

PENCO, 20 Ocak (Xinhua) -- Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ülkeyi etkisi altına alan orman yangınları nedeniyle başkent Santiago'nun yaklaşık 500 kilometre güneyinde yer alan Nuble ve Biobio bölgelerinde olağanüstü hal ilan etti.

Şili'yi saran orman yangınları, binlerce hektarlık alanı etkiledi ve birçok bölge kırmızı alarmla karşı karşıya.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19 ay sonra gelen acı haber! Şehit polisin naaşı memleketine gönderildi

Acı haber 19 ay sonra geldi! Şehidin naaşı memleketine gönderildi
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Yeni dönem başladı, Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin
19 ay sonra gelen acı haber! Şehit polisin naaşı memleketine gönderildi

Acı haber 19 ay sonra geldi! Şehidin naaşı memleketine gönderildi
Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler