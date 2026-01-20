Albüm: Şili'yi Etkisi Altına Alan Orman Yangınlarında Binlerce Hektarlık Alan Kül Oldu
PENCO, 20 Ocak (Xinhua) -- Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ülkeyi etkisi altına alan orman yangınları nedeniyle başkent Santiago'nun yaklaşık 500 kilometre güneyinde yer alan Nuble ve Biobio bölgelerinde olağanüstü hal ilan etti.
Kaynak: Xinhua / Güncel