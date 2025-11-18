Haberler

İstanbul'da 21 mahalle karantinaya alındı

İstanbul'da 21 mahalle karantinaya alındı
İstanbul Şile'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığı nedeniyle 21 mahalleyi karantinaya alındı. Kontroller sonucunda belirlenen mahalleler, sağlık tedbirleri kapsamında izlenecek.

  • İstanbul'un Şile ilçesinde şap hastalığı tespit edildi.
  • Şile'de 21 mahalle koruma ve gözetim bölgesi olarak karantinaya alındı.
  • Koruma bölgesi olarak Tekke, Yazımanayır ve Yaylalı mahalleleri belirlendi; gözetim bölgesi olarak Darlık, Hasanlı, Ağaçdere, Hacıllı, Çemgilli, Yaka, Değirmençayırı, Osmanköy, Sortullu, Göksu, Karabeyli, Karamandere, İmrendere, Ovacık, Yeniköy, Çayırbaşı, Kabakoz ve Akçakese mahalleleri belirlendi.

İstanbul'un Şile ilçesinde Şap hastalığı paniği yaşanıyor. Kentte 21 mahalle koruma ve gözetim maksadıyla karantinaya alındı.

MAHALLELER TEK TEK SAYILDI

Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Yapılan kontroller sonucu ilçemizde şap hastalığı çıkmış olup koruma ve gözetim bölgesi olarak 21 mahalleye karantina tedbirleri uygulanmıştır. Koruma bölgesi olarak, Tekke, Yazımanayır, Yaylalı mahalleleri, gözetim bölgesi olarak ise, Darlık, Hasanlı, Ağaçdere, Hacıllı, Çemgilli, Yaka, Değirmençayırı, Osmanköy, Sortullu, Göksu, Karabeyli, Karamandere, İmrendere, Ovacık, Yeniköy, Çayırbaşı, Kabakoz, Akçakese mahalleleri olarak belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizi bekleyen tehlikeye bir kez daha dikkat çekti: Felaketi yaşıyoruz, alarm zilleri çalıyor

Aynı tehlikeye bir kez daha dikkat çekti: Felaketi yaşıyoruz
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Muhteşem Türkiye yüzyılı

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Tek sebebi Gayyip

Haber Yorumlarıİsmail Burak Uzun:

Hayvancılığı bitirip yapay ete geçilecek ya onun için yapıyorlar. Daha öncede Erzurum hayvan pazarı kapatılmıştı. Bu tarz olaylar 2030 a kadar devam edecek. 2030 dan sonrası zaten bitiş.

Haber YorumlarıSerkan Basar:

şap hastalığı ne baba yaa afrikamı burası

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
