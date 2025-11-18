İstanbul'da 21 mahalle karantinaya alındı
İstanbul Şile'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığı nedeniyle 21 mahalleyi karantinaya alındı. Kontroller sonucunda belirlenen mahalleler, sağlık tedbirleri kapsamında izlenecek.
MAHALLELER TEK TEK SAYILDI
Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Yapılan kontroller sonucu ilçemizde şap hastalığı çıkmış olup koruma ve gözetim bölgesi olarak 21 mahalleye karantina tedbirleri uygulanmıştır. Koruma bölgesi olarak, Tekke, Yazımanayır, Yaylalı mahalleleri, gözetim bölgesi olarak ise, Darlık, Hasanlı, Ağaçdere, Hacıllı, Çemgilli, Yaka, Değirmençayırı, Osmanköy, Sortullu, Göksu, Karabeyli, Karamandere, İmrendere, Ovacık, Yeniköy, Çayırbaşı, Kabakoz, Akçakese mahalleleri olarak belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.