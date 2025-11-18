İstanbul'da 21 mahalle karantinaya alındı

İstanbul'un Şile ilçesinde Şap hastalığı paniği yaşanıyor. Kentte 21 mahalle koruma ve gözetim maksadıyla karantinaya alındı.

MAHALLELER TEK TEK SAYILDI

Şile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Yapılan kontroller sonucu ilçemizde şap hastalığı çıkmış olup koruma ve gözetim bölgesi olarak 21 mahalleye karantina tedbirleri uygulanmıştır. Koruma bölgesi olarak, Tekke, Yazımanayır, Yaylalı mahalleleri, gözetim bölgesi olarak ise, Darlık, Hasanlı, Ağaçdere, Hacıllı, Çemgilli, Yaka, Değirmençayırı, Osmanköy, Sortullu, Göksu, Karabeyli, Karamandere, İmrendere, Ovacık, Yeniköy, Çayırbaşı, Kabakoz, Akçakese mahalleleri olarak belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.