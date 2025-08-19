Şile'de Roket Başlığı Olabileceği Değerlendirilen Cisim Bulundu

Murat SOLAK/İSTANBUL - Şile Balibey sahilinde roket başlığı olduğu değerlendirilen cisim bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Şile Balibey Mahallesi Kırandere Plajı yakınlarında roket başlığı olduğu değerlendirilen cisim görüldüğüne dair yapılan ihbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınarak çalışma başlatıldı.