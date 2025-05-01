Şile'de Restoran Yangını: 3 Yaralı ve Maddi Hasar
Şile'de bir restoranda çıkan yangın, komşu 5 restorana daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden 3 kişi yaralanırken, restoranlarda maddi hasar oluştu.
Şile'de bir restoranda çıktıktan sonra bitişiğindeki 5 restorana daha sıçrayan yangın söndürüldü.
Üvezli Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, bitişikteki diğer restoranlara da sıçradı.
Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, yangına müdahale etmeye çalışan 1'i itfaiye eri 3 kişi yaralandı.
Restoranlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel