Şile'de Hafriyat Kamyonu Devrildi, Ulaşım Aksadı

Şile'de hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yola dökülen toprak ve kayalar, ulaşımda aksamaya neden oldu. Kaza nedeniyle yol kapatıldı ve ekipler çalışma başlattı.

Şile'de hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu yola dökülen toprak ve kayalar, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Şile yolunda ilerleyen hafriyat kamyonu, refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra yolun kenarına devrildi. Kamyonda yüklü toprak ve kayalar, yolun her iki tarafına savruldu.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma, devrilen kamyonun çevresinde güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

Ekipler, yolun karşı şeridine dökülen hafriyat nedeniyle diğer araçların kontrollü geçişine izin verirken, devrilen kamyonun yol kenarından kaldırılması için çalışma başlatıldı.