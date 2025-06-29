Şile'de Denize Girme Yasağına Rağmen Vatandaşlar Uyarılara Kulak Asmadı
Şile Kaymakamlığı tarafından deniz girişi yasaklanmasına rağmen, Ayazma Plajı'nda kalabalık oluştu. Cankurtaranların ve güvenlik ekiplerinin uyarılarına rağmen birçok kişi denize girdi.
ŞİLE Kaymakamlığı tarafından alınan kararla denize girmenin yasaklanmış olmasına rağmen plaja gelen bir çok kişi, cankurtaranların uyarılarına kulak asmadan denize girdi.
Şile Kaymakamlığı tarafından şiddetli fırtına beklentisi sebebiyle bugün denize girmek yasaklandı. Yasağa rağmen Ayazma Plajı'na gelen vatandaşlar, kalabalık oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan bir çok kişi, denize girdi. İlçe genelinde polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerinin denize girenlerin çıkarılması yönündeki uyarı ve çalışmaları gün boyunca devam etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel