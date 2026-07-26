Haberler

Şile'de yasak denizde can kaybı

Şile'de yasak denizde can kaybı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şile'de yasağa rağmen denize girdikten sonra kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Şile'de yasağa rağmen denize girdikten sonra kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Ağva'da Çiviağzı plajında ailesiyle denize giren Y.A. (28) bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Jandarma, AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Y.A'nın bulunması için ekiplerce denizde arama yapıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu Y.A'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dalga boyunun yüksek olacağı değerlendirildiğinden bugün ilçede denize girişlerin yasaklandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu

Yunan askeri itiraf etti! Türklere yönelik skandal talimat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Ukrayna'ya tehdit: Akılsızca eylem cevapsız kalmayacak

ABD bitti, Ukrayna başladı: İran'ın mesajı net
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

Pakistan duyurdu! Dünyanın beklediği haber sonunda geldi
Galatasaray'ın eski yıldızı Yusuf Demir'den sarı-kırmızılı takım için olay sözler

Galatasaray'ın eski yıldızından sarı-kırmızılı takım için olay sözler
İbrahim Kutluay ve Demet Şener 8 yıl sonra ilk kez aile tatiline çıktı

8 yıl sonra bir ilk! Ailece Yunanistan tatiline çıktılar

Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı

Dahiyane çözüm! 88 model aracına yaptırdığını gören bir daha bakıyor
Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu

Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti

Ünlü oyuncu misafirhaneye yerleşti: Sebebi de kendisi açıkladı