Şile'de olaylı seçim! Belediye başkanvekili belli oldu

Şile'de olaylı seçim! Belediye başkanvekili belli oldu
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Şile'de olaylı seçim! Belediye başkanvekili belli oldu
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Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın tutuklanmasının ardından yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi için Belediye Meclisi, olağanüstü toplandı. Bir vatandaşın ayakkabısını fırlatmaya çalıştığı oylamada CHP'nin adayı Sacit Terzi belediye başkanvekili seçildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yerine vekalet edecek isim belli oldu.

15 üyeden oluşan Şile Belediye Meclisi'nde Başkanvekili seçimi için CHP Grubu'nun adayı Sacit Terzi, Cumhur İttifakı'nın adayı ise Kaya Kocaman oldu. Yapılan seçim sonucunda Sacit Terzi belediye başkanvekili seçildi.

AYAKKABI FIRLATMAYA ÇALIŞTI

Seçim sırasında bir vatandaş, kürsüye doğru yürüyerek ayakkabı fırlatmaya çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle şahıs salondan çıkarıldı.

Şile'de CHP'nin adayı Sacit Terzi belediye başkanvekili seçildi

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 10 Temmuz'da Şile Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla 6 kişi gözaltına alınmıştı. Özgür Kabadayı ile 4 belediye yöneticisi kendilerine yöneltilen suçlamalar gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı kararıyla Kabadayı görevden uzaklaştırılmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıMGk:

İstanbul nimet nimet diyordu büyük hırsız Eko

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme25
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

sor bakalım eko parsel parsel dinazorlarla pahalıya dezenfektan satmışmı hırsız eko değil babam olsa savunmam

yanıt0
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Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Sen kuruyemiş mi yedin ha ha ha binalar dızo akpes chepes ha ha dozolar

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarısade vatandaş:

eskiden yazarkasa fırlatıyorlardı etrafa sağa sola o zaman ortam naifti şimdi yazar kasayı bırak ayakkabı fırlatabilirmi bilmem

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMGk:

Eskiden bir hastanede bir hademeye gık edemiyordun şimdi polise askere asit balta atıyorsun haklısın aşırı özgürlük kudurttu bu milleti

yanıt9
yanıt4
Haber YorumlarıSu ile Çok Oluyor:

ABD de George W Bush a da.. birisi ayakkabı fırlatmışdı. Yıl 2022 idi galiba. Galiba bir haberci.. ayakkabıyı fırlatmışdı.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıSu ile Çok Oluyor:

Yanlış söyledim. Yıl 2002 idi belki. Yani 22 yıl evvel.

yanıt5
yanıt1
Haber YorumlarıSu ile Çok Oluyor:

Benim annem ise ben ufak iken bana terlik fırlatırdı. O zamanlarda Türkiyede.. normal bir şeydi. Galiba yani.

yanıt6
yanıt2
Haber YorumlarıNe Demeli:

Diyorsun ki terlik, ayakkabı fırlatmak protesto amaçlı demokratik bir haktır (Hem de bizim ülkede :))) ), ABD başkanını falan örnek de vermiş güzel anlatmışsın, birde uygulamalı yapsana mesela geçtim en tepeyi şöyle valiye kaymakama bir terlik ayakkabı atıver bize de sonuçlarını yazarsın yazacak halin kalırsa... Şaka mısın ne kullanıyorsun...

yanıt1
yanıt1
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