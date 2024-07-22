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Şile'de boğulan Vali Yardımcısı'nın yeğenleri son yolculuğuna uğurlandı

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Şile Doğancılı Plajı'nda boğularak hayatını kaybeden Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk'ün yeğenleri Üzeyir İlhan Öztürk ve Alim Olgun Öztürk, Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Muharrem ÇAM / ŞİLE Doğancılı Plajı'nda dün girdikleri denizde boğularak hayatını kaybeden Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk'ün yeğenleri Üzeyir İlhan Öztürk ile kardeşi Alim Olgun Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı. İki kardeşin cenazesi Maltepe Başıbüyük Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk de katıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Şile Doğancılı Plajı'nda meydana geldi. Denize giren 4 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı cankurtaran ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sonrası 3 kişiyi sudan çıkarılırken, 1 kişinin kayıp olduğu bilgisi üzerine Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'ndan yardım istendi. Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine gelerek arama kurtarma çalışması başlattı. Bilinci kapalı halde sudan çıkarılan 3 kişiden Üzeyir İlhan Öztürk (27), sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Kardeşi Olgun Öztürk'ün (26) cansız bedeni ise, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmaları sonrası bulundu.

BAŞIBÜYÜK MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLDİLER

Nevşehir Vali Yardımcısı Mehmet Mücahit Öztürk'ün yeğenleri olduğu öğrenilen iki kardeş, Üzeyir İlhan Öztürk ve Olgun Öztürk için Maltepe Başıbüyük Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve ailenin yakınları katıldı. Üzeyir İlhan Öztürk (27) ve kardeşi Olgun Öztürk'ün (26) cenazeleri öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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