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Şile Belediyesi soruşturmasında 53 sanıklı davanın 7. duruşması görülmeye başlandı

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Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan Başkan Özgür Kabadayı ve Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 53 sanıklı davanın 7. duruşması başladı. Duruşmada 11 tutuklu sanık hazır bulunurken sanıkların savunmaları alınıyor.

ŞİLE Belediyesi'ne yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davada 7'nci duruşma başladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesine yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davanın 7'nci duruşması Anadolu Adliyesi 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin konferans salonunda saat 10.00'da başladı. Duruşmada, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık salonda hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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