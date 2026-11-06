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Şile Belediyesi'ne yönelik 53 sanıklı davanın 8. duruşması başladı

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Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Başkan Özgür Kabadayı ile Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 53 sanığın davasında 8. duruşma başladı. Duruşmada 12 tutuklu sanık salonda hazır bulundu, avukatların beyan ve talepleri sürüyor.

ŞİLE Belediyesi'ne yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davada 8'inci duruşma başladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesine yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davanın 8'inci duruşması Anadolu Adliyesi 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin konferans salonunda saat 14.00'te başladı. Duruşmada, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanık salonda hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları da duruşmaya katıldı. Bir önceki duruşmada tüm sanıkların savunmaları tamamlanırken, bugünkü celse sanık avukatlarının beyan ve talepleriyle devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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