Şile Belediye Meclisinde yetkisiz kişilerin belediye işlerini takip ettiği iddiası

Şile Belediye Meclisi'nde, belediyedeki resmi işlerin yetkisiz kişilerce takip edildiği iddialarına ilişkin tartışma yaşandı.

Meclis toplantısının temmuz ayı ikinci oturumu Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'nin başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda yapıldı.

Meclis toplantısında gündem maddelerinin oylanmasının ardından gündem dışı konuşmalar yapıldı.

Söz alan AK Partili Meclis Üyesi Onur Taylan, belediyede yetkisiz kişilerin iş takibi yaptığını söyledi.

Bunun kabul edilemez olduğunu belirten Taylan, şöyle devam etti:

"Belediyenin içerisinde hiçbir görevi olmadan, hiçbir etkisi olmadan belediyede odaya sahip bir kişi, imar dosyalarını inceliyor. Belediyeye ait dosyaları arabasına koyup, yanına da bir müdürü alıp sahaya çıkıp incelemeler yapıyor. Belediyedeki görevlerin şemasını tekrar istiyoruz. Bu belediye kamu kaynakları kullanılarak yapılan bir binadır ve yetkisi olmayan kimse burada bir oda edinemez. Buradan belediyedeki müdürlerimize ve personellerimize sesleniyorum: Yetkisi olmayan kimseden görüş almayınız, burada sizlerin hakkını savunuyorum. Belediyeye gelirken vadettiğiniz projelerin hiçbirini üretemediniz ve bunun gerekçesi olarak da belediyenin şu anda bulunduğu durumdan bahsediyorsunuz. Belediyenin şu an bu durumda olmasının suçlusu halk veya biz meclis üyeleri değiliz. Belediyeyi bu duruma getirenler soruşturma kapsamında tutuklu ve itirafçı olanlardır. Bahaneleri onlara söyleyebilirsiniz. Belediyeyi bu hale kim getirdiyse günü geldiğinde tek tek, detaylı bir şekilde açıklayıp konuşacağız."

"Belediyede kime, ne yetki verileceğine başkanı olarak ben karar veririm"

Bunun üzerine konuşan Terzi, amaçlarının sadece hizmet etmek olduğunu dile getirdi.

Terzi, geçmiş dönemde yapılan projelerin farkında olduklarını belirterek, "Bu projelerde eksikler vardı. Bu eksikleri giderdik. Bizim derdimiz 'siz yaptınız, biz yaptık' değil, bu halka hizmet etmek. Millet bahçesi halkın olmalıydı. Ben göreve geldikten sonra halka kazandırdık." dedi.

Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, yetkisiz kişilerin iş takibi yaptığına ilişkin, "Belediyede kime ne yetki verileceğine başkanı olarak ben karar veririm. Benim görevde olduğum 11 aylık süreçte yapılan hiçbir hukuksuz iş yok. Ben evrakla sahaya çıkanları, şeflikleri inceleyeceğim." diye konuştu.

AK Parti Meclis Üyesi Taylan, yeniden söz alarak, sorulan sorulara net cevap verilmesini istediklerini söyledi.

Taylan, sorularının cevabının bu olmadığına dikkati çekerek, "Siz 'Şeflikleri inceleyeceğim. Evraklar dışarı çıkıyor mu, bunu inceleyeceğim.' diyorsunuz. Bizim sorumuz; bu kişiler kim, yetkileri nedir, hangi görevle buradalar? Şu an burada en yetkili kişi sizsiniz, bunun cevabını verin." ifadelerini kullandı.