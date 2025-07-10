Şile Belediyesi'nde Gözaltılar

Şile Belediyesi'nde Gözaltılar
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Şile Belediyesi'nde sabah saatlerinde düzenlenen operasyon sonucunda Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve bazı kişiler gözaltına alındı.

Şile Belediyesi'ne sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve bazı kişiler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından sabah saatlerinde Şile Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve belediyeden bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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