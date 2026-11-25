Şile Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davada 3 sanığın tahliyesi talep edildi.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kabadayı'nın da aralarında olduğu 11 tutuklu sanık katılırken müştekiler ile avukatları da hazır bulundu.

Öğle arasının ardından devam eden duruşmada, tanık olarak dinlenen Umut İzzet Aydın, Şile Belediyesinde çalıştığını, ocak ayında emekli olduğunu ifade ederek, "2009'da zabıta müdürü olarak başladım. 2023'e kadar devam ettim. 2024 yılı itibarıyla sosyal destek hizmetleri müdürlüğü yaptım ve orada emekli oldum." dedi.

Tanık Aydın, mahkeme başkanının "Son 3 başkanın dönemlerini kıyasladığınız zaman son dönemde diğer dönemlerden farklı olarak bir zorunlu bağış talebi veya maddi menfaat talebi bulunulduğuna şahitliğiniz var mı?" şeklindeki sorusunu ise "Yok başkanım hiç olmadı. Bağış olayı gönüllülük adı altında vatandaş bize ne kadar bağışlamak isterse bağışlıyordu." diye cevapladı.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Özgür Kabadayı, Berkant Acil, Arif Sevik, Tuncay Tolga Özçakmak, Aslı Kotan, Ali Şafak, Berna Avcı ve Evren Buçan'ın tutukluluk hallerinin devamını, Tonguç Çoban, Murat Özdemir ve Yeliz Kaya hakkında ise adli kontrol tedbiriyle tahliyelerini talep etti.

Kendisine söz verilen tutuklu sanık Özgür Kabadayı, "Ben örgüt kurmadım, herhangi bir suç işlemedim. Haberim olmayan konularla ilgili 17 aydır cezaevindeyim. Devletin canı sağ olsun ama ben suç işlemedim kimseye de talimat vermedim. Tanıkları dinledik, sadece 'duyduk' demeleri üzerine cezaevindeyiz. Devlet, mahkeme ve adalet delil ister. Somut bir delil yok. 'Ben başkana 5 milyon verdim' diyor, hayatımda böyle bir para görmedim. Ben sadece kendi memleketime hizmet etmek istedim. Yemin olsun ki bile isteye hiçbir suçun içine girmedim, kimseye de talimat vermedim. Siyasi bir derdim yok. Gerçekten adaletin geleceğine inanıyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme başkanı, duruşmanın yarın devam edeceğini ve eğer bitirebilirlerse ara kararın da yarın açıklanacağını ifade etti.

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 652 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 53 sanık yer alıyor.

İddianamede, 2024'te Şile Belediye Başkanı seçilen Özgür Kabadayı ile Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz'ın göreve başlamasının ardından, imar ve iskan işlemlerinin sonuçlandırılmasını bekleyen kişilerden, işlemlerinin tamamlanması karşılığında rüşvet aldıkları öne sürülüyor.

2024'te düzenlenen Şile Bezi Festivali kapsamında gerçekleştirilen ihalenin doğrudan temin yöntemiyle yapıldığı ve bu yolla ihaleye fesat karıştırıldığı belirtiliyor.

İddianamede, "Suç örgütü lideri Özgür Kabadayı'nın belediye başkanı olduktan sonra kendine özgü bir yapılanma kurduğu, ilk hedefinin bir sonraki seçimde kullanılmak üzere fon oluşturmak olduğu, bu fona gelir elde etmek için belediye başkanı seçilmesinin akabinde ilk eylemlerini gerçekleştirdiği ve bu eylemlerden gelir elde etmek için elinde bulunan kamu gücünün kullanıldığı anlaşılmıştır." değerlendirmesine yer veriliyor.

Sanıklar hakkında ceza talepleri

İddianamede Özgür Kabadayı'nın elebaşı olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün belediyenin yapacağı festivali rüşvet karşılığı sanık Berkant Acil'in firmasına vermek suretiyle çıkar amaçlı suç örgütüne gelir sağladığı kaydediliyor.

İddianamede, bilirkişi raporuna göre 35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali ihalesiyle 20 milyon 858 bin 333 liralık kamu zararı oluştuğu belirtiliyor.

Sanık Kabadayı'nın "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "rüşvet almak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", suçlarından 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Kabadayı'nın örgüt elebaşı olması sebebiyle bütün eylemlerden de ayrı ayrı cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, tutuklu sanık Berkant Acil hakkında "suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet vermek" suçlarından 14 yıldan 37 yıla kadar, diğer 51 sanık hakkında ise 4 yıldan başlayıp değişen sürelerde hapis cezaları talep ediliyor.

Kaynak: AA