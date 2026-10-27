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Şile Belediye Başkanı Kabadayı'nın da sanık olduğu davada 4'üncü duruşma başladı

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Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturmada tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Başkan Özgür Kabadayı ve Berkant Acil'in de aralarında olduğu 53 sanığın davasının 4'üncü duruşması başladı. Duruşmada 11 tutuklu sanık salonda hazır bulundu, savunmalar alınıyor.

ŞİLE Belediyesi'ne yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davada 4'üncü duruşma başladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesine yönelik 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 53 sanığın yargılandığı davanın 4'üncü duruşması saat 10.30'da başladı. Anadolu Adliyesi 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin konferans salonunda görülen duruşmada, görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık salonda hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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