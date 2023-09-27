Silahlı ve maskeli kuyumcu soygunu şüphelileri 1200 saat izlenen görüntüyle yakalandı (2)
3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDIİzmir'in Buca ilçesinde kuyumcu dükkanında Bedirhan Burak Albağlar'ı tabancayla vurarak yaralayıp, 11 bileziği çalan 3 şüpheliden adliyeye sevk edilen M.A. ve C.A. tutuklandı, A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
İzmir'in Buca ilçesinde kuyumcu dükkanında Bedirhan Burak Albağlar'ı tabancayla vurarak yaralayıp, 11 bileziği çalan 3 şüpheliden adliyeye sevk edilen M.A. ve C.A. tutuklandı, A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel