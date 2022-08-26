Silahlı terör örgütü üyesi 6 kişi tutuklandı Güncel Haberler MANİSA'da haklarında PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. MANİSA'da haklarında PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa'nın Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde, haklarında PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi için 18-19 Ağustos tarihlerinde operasyon yapıldı. Haklarında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma kapsamında yakalama emri de bulunan Ş.A, İ.B, H.G, İ.D, K.A ve K.Y gözaltına alınırken, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Manisa T Tipi kapalı cezaevine gönderildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci Manisa PKK Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Silahlı terör örgütü üyesi 6 kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.