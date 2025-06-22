Silahlı Tehdit Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Silahlı Tehdit Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde, hakkında 8 yıl 22 gün hapis cezası bulunan Kenan Akbaş, polis tarafından İkizdere Deresi'nde yakalandı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, silahlı tehdit suçundan hakkında 8 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kenan Akbaş (36), polisin takibi sonucu İkizdere Deresi'nde yakalandı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, silahlı tehdit suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 22 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü Kenan Akbaş'ın Acarlar Mahallesinde olduğunu belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipleri gören şüpheli kaçmaya başladı. Kenan Akbaş, polisin takibi sonucu İkizdere Deresi'nde yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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