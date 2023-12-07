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Silahlı şüpheliler altın ve kılıç koleksiyonunu çaldı

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Malatya'nın Yazıhan ilçesinde yüzlerini maske ile gizleyen silahlı 2 şüpheli, bir evde bulunan altın, tespih, saat ve kılıç koleksiyonunu çalarak kayıplara karıştı. Polis tarafından yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı.

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde yüzlerini maske ile gizleyen silahlı 2 şüpheli, girdikleri evde bulunun Z.D.'yi (55) darbettikten sonra servet değerinde altın, tespih, saat ve kılıç koleksiyonu alarak kayıplara karıştı. Polisin çalışması ile 3 kişi oldukları belirlenen şüphelilerden 2'si yakalandı, çalınan ziynet ve eşyaların büyük bölümü ise ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Yazıhan ilçesi Sinanlı Mahallesi'nde geçen pazartesi günü Z.D., evde kimsenin olmadığı sırada yüzleri maskeli ve silahlı 2 şüphelinin saldırısına uğradı. Maskeli 2 şüpheli yalnız yaşayan Z.D.'yi darbederek, evde bulunan 20 cumhuriyet altını, 2 altın bilezik, 1 altın yüzük, tespih, köstekli saat ve antika kılıç koleksiyonları alarak kayıplara karıştı.

İhbarla olay yerine gelen Malatya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Yazıhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Kadının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri tarafından parmak izi çalışması ve görgü tanıkların ifadesinin ardından şüphelilerin Y.Ş. (28), H.Ş. (19) ve R.G. (34) olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından 3 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda Y.Ş. ve H.Ş.,  yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 7 cumhuriyet altını, 8 atın yüzük, 1 gümüş kolye, 1 gümüş bileklik, 4 antika kılıç, 3 hançer, 4 baston ve 26 bin TL ele geçirildi. Sorgulamalarında şüphelilerin 1 altın bilezik, 3 cumhuriyet altını ve 1 altın küpeyi de kuyumcuya sattıkları ortaya çıktı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Y.Ş., tutuklanırken, H.Ş. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Firari R.G.'nin yakalaması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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