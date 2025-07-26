Silahlı Saldırıya Uğrayan AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel'in Cenazesi Defnedildi

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Balıkesir'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti'li Havran Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel'in cenazesi, Koca Camisi'nde düzenlenen törenin ardından defnedildi.

Balıkesir'de dün uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Ak Parti'li Havran Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel'in cenazesi toprağa verildi.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Yüksel'in naaşı, Havran ilçesindeki Koca Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti Belediye Meclis üyelerinin yanı sıra Yüksel ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından evli ve 1 çocuk sahibi Yüksel'in cenazesi Havran Mezarlığı'na defnedildi.

Yüksel, dün kaymakamlık binası arkasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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