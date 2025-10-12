Haberler

Silahlı Saldırı Şüphelisi 2 Kişi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Olayın ardından düzenlenen operasyonda saldırıda kullanılan motosiklet de ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gebze'de faaliyet gösteren iş yerine 3 Ekim gecesi motosikletli ve kasklı şüpheliler tarafından 6 el ateş edilmesine ilişkin çalışma yürütüldü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ile ona yardım ettiği belirlenen 3 kişi gözaltına alındı, saldırıda kullanılan motosiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
Afganistan ve Pakistan arasında savaş an meselesi! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

İki Müslüman ülke arasında savaş an meselesi
Haaland hat-trick yaptı, Norveç İsrail'i darmadağın etti

İsrail'i tek başına darmadağın etti! İşte maçın skoru
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte alabora olan teknede can veren balıkçıların son görüntüleri

Bu görüntüleri çektikten saatler sonra can verdiler
Haaland hat-trick yaptı, Norveç İsrail'i darmadağın etti

İsrail'i tek başına darmadağın etti! İşte maçın skoru
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.