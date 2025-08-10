Silahı arkasına saklayarak geldi, araca binerken kurşun yağdırdı

Eyüpsultan'da işe gitmek için aracına binen 48 yaşındaki Muammer Öztürk, kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Cinayet anına ait ortaya çıkan görüntülerde, şüphelinin silahı belinin arkasına gizleyerek araca yaklaştığı, ateş ettikten sonra koşarak kaçtığı anlar yer aldı.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde 7 Ağustos Perşembe günü kan donduran bir olay yaşandı. 34 KOZ 634 plakalı aracına binmek için evinden çıkan Muammer Öztürk (48), aracıyla hareket ettiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Öztürk, ambulansla Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Muammer Öztürk'ün ise hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

SİLAHI GİZLEYEREK GELDİ, ATEŞ EDİP KAÇTI

Cinayet anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, bir kişi elindeki silahı belinin arkasında gizleyerek Öztürk'ün olduğu araca yaklaşıyor. Ardından da silahla ateş ediyor. Saldırgan daha sonra geldiği yöne geri dönerek koşmaya başlıyor.

ÖLEN KİŞİNİN SUÇ DOSYASI KABARIK

Diğer yandan, Öztürk'ün 'Güveni kötüye kullanma', 'Dolandırıcılık', 'Otodan hırsızlık', 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından poliste kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
