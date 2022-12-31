Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silahlı kavgada 2 kişi öldü - Olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli tutuklandı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde Ahmet Şahin (21), Kemal Aksüt (23) ile M.T. (21) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Silahla ateş açılması sonucu yaralanan Ahmet Şahin ile Kemal Aksüt, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan M.T. ile A.Ş. polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. ile A.Ş. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Şahin Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title