Silahlı kavgada 2 kişi öldü - Olaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli tutuklandı. Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 şüpheli tutuklandı. Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde Ahmet Şahin (21), Kemal Aksüt (23) ile M.T. (21) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahla ateş açılması sonucu yaralanan Ahmet Şahin ile Kemal Aksüt, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan M.T. ile A.Ş. polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. ile A.Ş. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Ahmet Şahin Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

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