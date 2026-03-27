Ardahan'da Kardeşler Silahla Vurularak Öldürüldü

Ardahan'ın Göle ilçesinde Eren H. ve Yavuz H., Fırat K. ile girdikleri tartışmada silahla vurularak öldürüldü. Jandarma, Fırat K.'nın yakalanması için çalışmalar başlattı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Göle ilçesine bağlı Çakırdere köyünde meydana geldi. Eren H ve kardeşi Yavuz H. ile Fırat K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü, Fırat K., Eren ve Yavuz H.'ye silahla ateş etti. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eren ve Yavuz H. kardeşlerin olay yerinde öldüğü belirlendi. Eren H.'nin cezaevinden izinli olarak çıktığı bildirildi. Jandarma, cinayet şüphelisi Fırat K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

