Haberler

Şanlıurfa'da yol verme kavgasında 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da yol verme kavgasında 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşerek 18 yaşındaki Murat Can Sun'un yaralanmasına sebep oldu. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Hasan Çelebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Murat Can Sun (18) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulasla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Sun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi

İmamın en zor görevi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selin Şekerci'den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim

Sevilen oyuncu ilk kez yanıt verdi
Oyuncu Bahar Şahin'den oruç açıklaması: Hiçbir zaman 30 gün tutamadım

Ünlü oyuncunun oruç açıklaması tartışma yarattı
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Bakımevindeki otizmli oğlu başka şehre nakledilmesin diye falezlere çıktı

Falezlere çıkıp "Oğlumu bu şehre sığdıramadılar" diye isyan etti
Selin Şekerci'den Ati242 açıklaması: Takibini görmedim

Sevilen oyuncu ilk kez yanıt verdi
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi

Diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
Kim 'Dünyanın en güçlüsü' dediği yeni roketini tanıttı

Hiç böyle görmediniz! Öyle bir silah tanıttı ki ondan mutlusu yok