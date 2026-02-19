Şanlıurfa'da yol verme kavgasında 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşerek 18 yaşındaki Murat Can Sun'un yaralanmasına sebep oldu. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Hasan Çelebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde iki grup arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Murat Can Sun (18) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulasla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Sun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Cuma Sarı