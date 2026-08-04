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Arazi kavgasında gelin can verdi

Arazi kavgasında gelin can verdi
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DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2 ay önce dini nikahı kıyılan Figen Baran (18), hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2 ay önce dini nikahı kıyılan Figen Baran (18), hayatını kaybetti. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Lice ilçesi kırsal Dallıca Mahallesi Bakanlar mezrasında meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Yılmaz ve Mızraklı aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında açılan ateşte, 2 ay önce dini nikahla Yılmaz ailesine gelin gelen Figen Baran, bulunduğu araçta yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Baran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Baran'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Mezrada geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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