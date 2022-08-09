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SİLAHLA BİRBİRLERİNİ YARALAYIP, HASTANEYE KENDİ ARAÇLARIYLA GİTTİLER

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SİLAHLA BİRBİRLERİNİ YARALAYIP, HASTANEYE KENDİ ARAÇLARIYLA GİTTİLER

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, tartışma sonrası birbirlerine ateş açan 2 kişi yaralandı.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, tartışma sonrası birbirlerine ateş açan 2 kişi yaralandı. İki yaralı da hastaneye kendi araçlarıyla gitti.

Olay, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesi Mustafa Sıtkı Erkek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.A. ile C.K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Birbirlerine ateş açan iki kişi de yaralandı. Kendi araçları ile Taşköprü Devlet Hastanesi'ne giden Ş.A. ile C.K., buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Hüseyin Doğan - Güncel

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