İstanbul ve Adana'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, İstanbul ve Adana'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında 5 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda toplamda 1107 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Gaziosmanpaşa ve Adana Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında 5 şüphelinin yakalandığı, 1107 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçasının ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1021 ruhsatsız tabanca, 1264 tabanca yapımında kullanılan muhtelif tabanca parçası, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince de 86 ruhsatsız tabanca, 276 kurusıkı tabanca, 388 tabanca yapımında kullanılan muhtelif tabanca parçası, 23 tabanca şarjörüne el konulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar

Trump'tan gündem yaratacak İsrail mesajı! Zamanlama hayli manidar
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı

Operasyondan yeni detaylar: Şoförün evinden çıkanlara bakın
Kiev'de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü

Önüne gelene sıktı, başkenti kana buladı: Çok sayıda ölü var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! 'Hamile kaldı, ben de kafasına sıktım'

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu

Vahşet anında sınıftaki öğrencilerin yaptıkları kahretti
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı

Operasyondan yeni detaylar: Şoförün evinden çıkanlara bakın
Okan Buruk alınan 3 puan sonrası hakemlere ateş püskürdü

3 puan sonrası o isimlere ateş püskürdü: Sevinmiyorum, çok mutsuzum
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu

Tam 254 adet! Siyaset gündemine bomba gibi düşen kaset iddiası