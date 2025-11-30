Sıla Usar İncirli, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin İlk Kadın Genel Başkanlığına Seçildi
(ANKARA) - KKTC'de Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) 30'uncu Olağanüstü Kurultayı'nda Sıla Usar İncirli, oyların yüzde 52'sini alarak partinin yeni genel başkanı seçildi.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen CTP'nin 30'uncu Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık yarışını Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli kazandı. Toplam 2 bin 441 üyenin katıldığı seçimde İncirli, rakipleri Erkut Şahali ve Asım Akansoy'u geride bırakarak partinin ilk kadın genel başkanı unvanını aldı.
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sıla Usar İncirli'yi tebrik etti.
