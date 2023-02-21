16 yaşındaki Sıla'yı vahşice öldüren katil, cinsel istismardan da hapis cezasına çarptırıldı

Giresun'da, 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek'e cinsel istismar suçundan da ceza verildi. Gökçek, maktule yönelik "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıl 8 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Giresun'da, 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldüren, bu suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hüseyin Can Gökçek'in çocuğun cinsel istismarı suçundan yargılandığı davada mahkeme kararını verdi. Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, maktule yönelik "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıldan 20 yıla, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan sanık Gökçek, tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldı.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Sıla Şentürk'ün anne ve babasının katılmadığı duruşmada sanık Gökçek, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından sanıkla ilgili kararını açıkladı.

19 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Gökçek, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 16 yıl 8 ay, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

AİLESİYLE YAŞADIĞI EVDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

16 yaşındaki Sıla Şentürk, ailesiyle yaşadığı eve Ankara'dan gelen Hüseyin Can Gökçek (21) tarafından 16 Şubat 2022'de bıçaklanarak öldürülmüştü. 29 Aralık 2022 tarihinde görülen duruşmada, Hüseyin Can Gökçek, maktul Sıla Şentürk'e yönelik eylemi nedeniyle "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, mahkeme heyeti, sanığın cezasında haksız tahrik indirimi uygulamamıştı.