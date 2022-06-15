Sıla'nın katili için 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis talebi (3) 'ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUZ'Giresun'un Bulancak ilçesinde Hüseyin Can Gökçek'in boğazını keserek öldürdüğü eski nişanlısı Sıla Şentürk'ün (16) babası Bekir Şentürk, "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. 'ADALETİN YERİNİ BULMASINI İSTİYORUZ' Giresun'un Bulancak ilçesinde Hüseyin Can Gökçek'in boğazını keserek öldürdüğü eski nişanlısı Sıla Şentürk'ün (16) babası Bekir Şentürk, "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Alacağı ceza benim kızımı geri getirmeyecek ama bir nebze de olsun ağırlaştırılmış ceza alması içimizi rahatlatacak. Başka kızların, kadınların ölmemesi için en ağır cezanın verilmesini istiyoruz" dedi. Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel Sıla Şentürk Hüseyin Can Bulancak Giresun Güncel Haberler

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