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Hindistan'da hidroelektrik projesinin yürütüldüğü tünelin çökmesi sonucu 10 kişi öldü

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Hindistan'ın Sikkim eyaletinde bir hidroelektrik projesi tünelinin çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi enkaz altında kaldı. Metan gazı patlamasından şüpheleniliyor.

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde hidroelektrik projesinin yürütüldüğü bir tünelin çökmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

Yerel yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Sikkim eyaletinin başkenti Gangtok'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki bir bölgede yapım aşamasındaki tünel çöktü.

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü tünelde şu ana kadar 10 kişinin cesedine ulaşılırken, 17 kişi enkaz altında kaldı.

Hidroelektrik projesinin yürütüldüğü tüneldeki çökmenin, metan ve diğer gazların yol açtığı patlama sonrası gerçekleştiğinden şüpheleniliyor.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
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