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Siirt ve Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı

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Siirt ve Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

SİİRT ve Kahramanmaraş'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Siirt ve Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY'de faaliyet yürüttüğü ve örgüt içinde kod isim kullandığı belirlenen 3 şüpheli tespit edildi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda Siirt'te 2, Kahramanmaraş'ta ise 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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