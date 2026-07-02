Haberler

Siirt Valisi havalimanında incelemelerde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, yapımı devam eden havalimanı terminal binasında inceleme bulundu.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, yapımı devam eden havalimanı terminal binasında inceleme bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Siirt Havalimanı Müdürü Mustafa İşleyen'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından havalimanında yapımı devam eden terminal, kule, teknik merkez, apron, nizamiye binası ile çevre güvenlik yolunda çalışmaları inceleyen Kızılkaya, yüklenici firma temsilcilerinden proje hakkında bilgi aldı.

İncelemede, terminal binasında yüzde 80, nizamiye noktasında yüzde 97, kulede yüzde 85, apronda yüzde 95, teknik merkez binasında yüzde 90 ve çevre güvenlik yolu ile duvarında ise yüzde 100 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, Siirt'in ulaşım kapasitesini güçlendirecek yatırımları takip ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı

Deniz Göktaş gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

Misafir gittiği evi işgal etti! Gece polis zoruyla dışarı atıldı
Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar

Sadece 24 saat kaldı! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni zamlı maaşlar
Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı

Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi

Cep telefonlarında yeni dönem! Değişiklik bugün yürürlüğe girdi
Rusya Kiev'i vurdu! 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı

Ülkenin başkenti cehenneme döndü! Füze ve İHA'larla hedef aldılar
Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını! Elindeki sopayla mekanı dağıttı

Akılalmaz görüntü! Gece açık diye kafede resmen terör estirdiler
Foto kapan ele verdi! CHP İlçe Başkanı ve oğluna uyuşturucu operasyonu

Foto kapan ele verdi! CHP'li başkan ve oğluna uyuşturucu operasyonu