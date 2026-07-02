Siirt Valisi havalimanında incelemelerde bulundu

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, yapımı devam eden havalimanı terminal binasında inceleme bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Siirt Havalimanı Müdürü Mustafa İşleyen'i ziyaret etti.

Ziyaretin ardından havalimanında yapımı devam eden terminal, kule, teknik merkez, apron, nizamiye binası ile çevre güvenlik yolunda çalışmaları inceleyen Kızılkaya, yüklenici firma temsilcilerinden proje hakkında bilgi aldı.

İncelemede, terminal binasında yüzde 80, nizamiye noktasında yüzde 97, kulede yüzde 85, apronda yüzde 95, teknik merkez binasında yüzde 90 ve çevre güvenlik yolu ile duvarında ise yüzde 100 fiziki gerçekleşme oranına ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, Siirt'in ulaşım kapasitesini güçlendirecek yatırımları takip ettiklerini kaydetti.